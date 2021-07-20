Сенатор предложила давать привившимся дополнительные выходные

Так, она уверена, что надо учитывать, что сейчас все чаще заболевает молодое, трудоспособное население. Отмечается, что у таких россиян проходит тяжелое течение. Нужно всё больше мотивировать и их на прививку. Дополнительные выходные дни в день прививки и после могут в этом помочь. Об этом сообщает РИА «Новости».