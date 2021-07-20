Сенатор предложила давать привившимся дополнительные выходные

Тем, кто поставил прививку от COVID-19, нужно предоставлять два выходных дня. Об этом заявила сенатор Татьяна Кусайко.
Так, она уверена, что надо учитывать, что сейчас все чаще заболевает молодое, трудоспособное население. Отмечается, что у таких россиян проходит тяжелое течение. Нужно всё больше мотивировать и их на прививку. Дополнительные выходные дни в день прививки и после могут в этом помочь. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кусайко обратила внимание на то, что после вакцинации в некоторых случаях может быть недомогание или повышение температуры. Лучше побыть дома, уверена сенатор.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования. Он отметил, что некоторые люди яро выступают против вакцинации, пропагандируя то, что прививка от COVID-19 — это вред.