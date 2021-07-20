За призыв к отказу от вакцинирования могут ввести ответственность

За призыв к отказу от вакцинирования могут ввести ответственность
Больше всего огорчают настоящие врачи, которые отговаривают россиян от прививки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования.

Он отметил, что некоторые люди яро выступают против вакцинации, пропагандируя то, что прививка от COVID-19 — это вред. Больше всего огорчают настоящие врачи, которые отговаривают россиян от прививки. Об этом сообщает RT.

Петров обратил внимание на то, что в России появился теневой рынок продажи сертификатов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начались клинические испытания петербургской вакцины от COVID-19. Федеральное медико-биологическое агентство, расположенное в Санкт-Петербурге, получило разрешение Минздрава РФ на проведение испытаний своей вакцины от COVID-19. ФМБА получило разрешение на проведение клинических исследований I и II фазы.

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