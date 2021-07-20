Начались клинические испытания петербургской вакцины от COVID-19

Начались клинические испытания петербургской вакцины от COVID-19
В них примут участие 200 человек от 18 до 60 лет. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Федеральное медико-биологическое агентство, расположенное в Санкт-Петербурге, получило разрешение Минздрава РФ на проведение испытаний своей вакцины от COVID-19.

ФМБА получило разрешение на проведение клинических исследований I и II фазы. Они стартовали 19 июля, в понедельник. В них примут участие 200 человек от 18 до 60 лет. В июне завершились доклинические исследования. Петербургская вакцина была признана безопасной. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.

Вакцина будет состоять из двух доз. Их нужно будет вводить с интервалом три недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт рассказал, как часто женщины заражаются коронавирусом. Главный врач городской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал о том, что в последнее время женщины стали чаще заболевать коронавирусом – цифра выросла на 7%.

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