Эксперт рассказал, как часто женщины заражаются коронавирусом

Он отметил, что в последнее время женщины болеют на 7% больше.

Главный врач городской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал о том, что в последнее время женщины стали чаще заболевать коронавирусом – цифра выросла на 7%. Большая часть из них – это невакцинированные пациентки старше 50 лет. Эти данные эксперт приводит в своем Telegram-канале.

Вечорко отметил, что больница принимает коронавирусных пациентов с марта 2020 года. За это время инфекция несколько раз мутировала.

«В самом начале мы имели дело с «уханьским штаммом», сегодня «дельта-штамм» коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов»,

— пишет Вечорко.

При этом пациенты все чаще жалуются на желудочно-кишечный тракт, и реже на потерю обоняния и вкуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приступили к испытаниям новой вакцины от коронавируса.