В Петербурге приступили к испытаниям новой вакцины от коронавируса

В Петербурге приступили к испытаниям новой вакцины от коронавируса
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

ФМБА получило официальное разрешение на проведение исследования.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к испытаниям новой вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге. Разрешение на это уже получено. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает РИА Новости.

Известно, что в клиническом испытании примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Они будут проводиться с 19 июля 2021 года. Напоминаем, что доклинические исследования завершились в июне 2021 года, в их рамках смогли доказать безопасность, иммуногенность и протективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, почему тест на антитела не нужно сдавать до и после вакцинации. По словам специалиста, нет достоверного теста, который показал бы уровень защиты организма человека от коронавируса.

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