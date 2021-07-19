Врач объяснил, почему тест на антитела не нужно сдавать до и после вакцинации

Врач также отметил, что наличие антител не является противопоказанием для прививки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Врач также отметил, что наличие антител не является противопоказанием для прививки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Врач общей практики Борис Шеляпин заявил, что тест на антитела к коронавирусной инфекции не нужно сдавать до и после антиковидной вакцинации.

По словам специалиста, нет достоверного теста, который показал бы уровень защиты организма человека от коронавируса.

«Информация об уровне антител не является релевантной, это информация не отвечает ни на какие вопросы», — заявил Шеляпин в эфире телеканала «Санкт-Петербург«.

Врач также отметил, что наличие антител не является противопоказанием для прививки. Вакцинироваться нельзя только при хронических заболеваниях, а также аллергические реакции на прививки в прошлом.

Прививаться можно и людям с аутоимунными заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы обретут коллективный иммунитет к концу 2021 года.