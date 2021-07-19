Петербуржцы обретут коллективный иммунитет к концу 2021 года

Петербуржцы обретут коллективный иммунитет к концу 2021 года
Благодаря массовой вакцинации к концу этого года Петербургу удастся достичь коллективного иммунитета Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Кандидат экономических наук СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко предположил, что к концу текущего года в Северной столице сформируется коллективный иммунитет.

По словам эксперта, за прошедший год многие петербуржцы получили иммунитет после перенесенного коронавируса. Благодаря массовой вакцинации, темпы которой активно растут, к концу этого года Петербургу удастся достичь коллективного иммунитета, заявил Десятниченко.

При этом специалист усомнился в том, что в городе введут новые ограничительные меры по коронавирусу. Он считает, что это слишком затратно для города.

Эксперт также добавил, что эффективность использования QR-кодов в Москве весьма спорная. «Заявляя о нацеленности на решение одних проблем, этот метод нередко порождает новые», — заключил Десятниченко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточная смертность от коронавируса снова выше 100 в Петербурге.

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