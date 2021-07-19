Суточная смертность от коронавируса снова выше 100 в Петербурге

За прошедшие сутки в Северной столице подтвердили 102 новые смерти от коронавирусной инфекции. Город почти догнал Москву, где за сутки скончались 103 человека.

По сравнению с предыдущим днем суточная смертность от последствий COVID-19 лучше не стала. В воскресенье стало известно о 101 летальном исходе.

Уже больше трех недель в городе на Неве ежедневно фиксируют по 100 смертей и выше. Один раз смертность снизилась 6 июля.

В целом по стране статистика смертности снижается четвертый день. Как сообщает оперштаб, за день во всех регионах умерли 719 россиян. Днем ранее было зарегистрировано 764 смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирован 1 941 новый случай коронавируса. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.