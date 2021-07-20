В Верхнем Строителе в пожаре сгорели дед, бабушка и внучка

В Верхнем Строителе в пожаре сгорели дед, бабушка и внучка
В огне погибли трое, в том числе 2-летний ребенок. Фото: pixabay

В Кировском районе в поселке Верхний Строитель после пожара обнаружили три трупа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля среди ночи, в 01:27 поступило сообщение о пожаре.

Оказалось, что двухэтажный деревянном дачный дом полностью сгорел. Позднее были найдены три обгоревших тела.

75-летний владелец дома, его 57-летняя жена и их внучка. Девочке было только два года.

Полиция изъяла элемент электропроводки с электрической опоры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 12 квадратных метров по всей площади. По словам очевидцев, пожар унес жизнь человека. Причиной, по словам соседей, стал асоциальный образ жизни одного из жильцов. Ликвидировали пожар 15 человек.

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