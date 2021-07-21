Мужчина сломал шею во время купания в Ижоре и умер в больнице

Он неудачно нырнул в воду и ударился головой о дно. Фото: google.maps

Он неудачно нырнул в воду и ударился головой о дно. Фото: google.maps

В петербургской больнице скончался местный житель, сломавший шею во время купания в реке Ижора в Колпино.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, потерпевший получил травмы 18 июля, когда купался в Ижоре возле дома №1 по улице Красная. Он неудачно нырнул в воду и ударился головой о дно. Петербуржца госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где ему диагностировали закрытый перелом шейного отдела позвоночника.

Спустя два дня он скончался в реанимации из-за восходящего отека спинного мозга и закрытой позвоночно-спинномозговой травмы.

Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под окнами дома в Шушарах нашли труп парня с шизофренией.