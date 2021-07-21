Под окнами дома в Шушарах нашли труп парня с шизофренией

Под окнами дома в Шушарах нашли труп парня с шизофренией
Труп нашли под окнами дома в Вилеровском переулке. Фото: google.maps

Петербургская полиция выезжала к жилому многоквартирному в Шушарах по сообщению очевидцев о найденном трупе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 20 июля очевидцы вызвали полицию, сообщив об обнаружении трупа под окнами многоквартирного дома в Вилеровском переулке, 8. Было установлено, что это 24-летний молодой человек, который временно жил у брата после выписки из психбольницы. Через пять дней его вновь должны были госпитализировать с диагнозом шизофрения.

Отец молодого человека, уроженец Азербайджана, рассказал, что утром сын вел себя беспокойно и разговаривал сам с собой. Видеонаблюдение на месте отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина из Центральной Азии резанул своего соотечественника в Петербурге. На Московском проспекте дома 28 подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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