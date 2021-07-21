Мужчина из Центральной Азии резанул своего соотечественника в Петербурге

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в нападении с холодным оружием.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, был «взят» мужчина, который причинил тяжкий вред здоровью своему соотечественнику.
Так, 19 июля в 21:45 на Московском проспекте дома 1 у 21-летнего уроженца одного из государств Центральной Азии произошел конфликт с 21-летним соотечественником. Мужчина пустил в ход нож.
Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».
Уже на следующий день оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. На Московском проспекте дома 28 подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе мужчину порезал складным ножом сожительницу.