Мужчина из Центральной Азии резанул своего соотечественника в Петербурге

В связи с чем возник конфликт неизвестно. Фото: Pixabay

В связи с чем возник конфликт неизвестно. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в нападении с холодным оружием.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, был «взят» мужчина, который причинил тяжкий вред здоровью своему соотечественнику.

Так, 19 июля в 21:45 на Московском проспекте дома 1 у 21-летнего уроженца одного из государств Центральной Азии произошел конфликт с 21-летним соотечественником. Мужчина пустил в ход нож.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».

Уже на следующий день оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. На Московском проспекте дома 28 подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе мужчину порезал складным ножом сожительницу.