В Петергофе мужчину резанул складным ножом сожительницу

Женщину ударил ее сожитель в квартире в Петергофе. Фото: Baltphoto

Женщину ударил ее сожитель в квартире в Петергофе. Фото: Baltphoto

В Петродворцовом районе Северной столицы мужчина ударил складным ножом женщину.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля, примерно в 20:30, в отдел полиции позвонили из Скорой помощи. Оказалось, что в Петергофе, полтора часа назад мужчина напал на свою 51-летнюю сожительницу с ножом.

Все произошло на улице Шахматова в доме 2 корпуса 1. Оттуда и забрали потерпевшую в состоянии средней степени тяжести. Женщине диагностировали проникающее колото-резанное ранение в левую подвздошную область.

Через несколько часов 50-летнего мужчину задержали на месте происшествия. Оказалось, что около 17:30, он и его сожительница выпивали спиртные напитки. Между гражданами внезапно возник конфликт, который закончился нанесением ножевого ранения женщине.

Мужчину задержали и отправили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция изъяла складной нож и биоматериалы. Отмечается, что нападавший шесть раз привлекался к уголовной ответсвенности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сначала пара отдыхала в Овсянниковом саду, а затем женщина убила сожителя ножом.