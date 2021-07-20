В Петергофе мужчину резанул складным ножом сожительницу

В Петродворцовом районе Северной столицы мужчина ударил складным ножом женщину.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля, примерно в 20:30, в отдел полиции позвонили из Скорой помощи. Оказалось, что в Петергофе, полтора часа назад мужчина напал на свою 51-летнюю сожительницу с ножом.
Все произошло на улице Шахматова в доме 2 корпуса 1. Оттуда и забрали потерпевшую в состоянии средней степени тяжести. Женщине диагностировали проникающее колото-резанное ранение в левую подвздошную область.
Через несколько часов 50-летнего мужчину задержали на месте происшествия. Оказалось, что около 17:30, он и его сожительница выпивали спиртные напитки. Между гражданами внезапно возник конфликт, который закончился нанесением ножевого ранения женщине.
Мужчину задержали и отправили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция изъяла складной нож и биоматериалы. Отмечается, что нападавший шесть раз привлекался к уголовной ответсвенности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сначала пара отдыхала в Овсянниковом саду, а затем женщина убила сожителя ножом.