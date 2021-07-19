Пара отдыхала в Овсянниковом саду: женщина убила сожителя ножом

Конфликт между пьяными сожителями стал причиной нападения женщины. Фото: pixabay.com

Конфликт между пьяными сожителями стал причиной нападения женщины. Фото: pixabay.com

В Петербурге в центре города произошла поножовщина между сожителями.

По информации Gazeta.SPb.ru, 16 июля, днем, в 12:00 правоохранительным органам сообщили, что в Овсянниковом саду неизвестная женщина ударила ножом мужчину.

Полиция определила, что пара выпивала спиртные напитки. Тогда же между ними и случилась ссора, в результате которой 38-летний гражданин получил ножевое ранение в грудь.

Буквально через 15 минут, возле дома 2 по улице Старорусская по «горячим следам» наряд полиции задержал подозреваемую в совершении данного преступления. Ею оказалась 33-летняя неработающая петербурженка.

Вечером того же дня из больницы сообщили, что пострадавший скончался. У него было диагностировано колото-резаное проникающее ранение груди слева со сквозным ранением сердца, повреждение нижней полой вены в верхней доле легкого, тампонада сердца, левосторонний гемопневмоторекс, внутреннее кровотечение, острая необратимая кровопотеря.

Подозреваемую доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили протокол. С места происшествия изъяли нож, смывы крови, сумку и следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Торосово искали деньги и шпица женщины, но наткнулась на поножовщину.