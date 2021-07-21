СК дал официальный комментарий о подземной тюрьме в Ленобласти

Следственное управление по Ленинградской области ответило на самые популярные вопросы о подземной тюрьме.

На вопрос, связан ли бункер с расследованием угольного дела, ответили, что Следственное управление следственного комитета по Ленобласти, расследуя уголовное дело по факту убийства мужчины, наткнулось на подземную тюрьму. До сих пор данное дело продолжают изучать.

Также установили, что следов пребывания людей в бункере не обнаружено. Это показали многочисленные экспертизы.

Выяснили, что земельный участок принадлежит петербуржцу, который в доме никогда не был и данное строение во Всеволожском районе не возводил. Он оформил право собственности по просьбе знакомого. Последнего также попросил другой человек о данном одолжении, который два года назад скончался.

Так как следствие провело все необходимые мероприятия, то вход в подвал было решено засыпать песком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в соцсетях появились мрачные шутки о подземной тюрьме под Петербургом.