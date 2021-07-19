Мрачные шутки о подземной тюрьме под Петербургом появились в соцсетях

За бетонной плитой обнаружили несколько камер и крематорий. Фото: pixabay

За бетонной плитой обнаружили несколько камер и крематорий. Фото: pixabay

Пользователи социальных сетей отреагировали на новости об обнаруженной частной подземной тюрьме во Всеволожском районе Ленобласти.

В заброшенном коттеджном поселке «Новый Петербург» под одним из домов нашли бункер, помещения которого похожи на следственный изолятор. За бетонной плитой обнаружили несколько камер и крематорий. Среди владельцев дома значатся экс-сотрудник ФСИН и частное лицо с фамилией Эскобар».

Подземная тюрьма ужаснула российских пользователей, сейчас в соцсетях появляются мрачные шутки, в том числе, и про расчлененку.

Некоторые иронично предположили, что «пока крематорий работал, никакой расчлененки не было». Другие предложили версию, что владельцы подземной тюрьмы якобы построили крематорий для того, чтобы городские маньяки привозили расчлененные трупы к ним, а не выбрасывали их в Неву.

«Питер, ну вы в очередной раз подняли ставки. Подземная тюрьма с крематорием — это вам не расчлененка», — пишет пользовательница Twitter.

Также пользователи обратили внимание на то, что в СМИ писали об отсутствии следов преступления в бункере. «Подземная тюрьма. Действительно, что тут криминального…», — написал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что найденную под Петербургом подпольную тюрьму закапывают спецтехникой.