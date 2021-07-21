Путин пока не ответил на письма мальчика из Австрии

Путин пока не ответил на письма мальчика из Австрии
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции

Ребенок попросил президента не терять веру в Европу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не читал письмо десятилетнего мальчика из Австрии. Об этом пишет РИА Новости.

Австриец Маттиас Брандштеттер написал, что интересуется Россией и даже старается выучить русский язык. Он выразил уверенность, что многие европейцы хорошо относятся к России и хотели бы сотрудничать. Маттиас добавил, что хочет, чтобы Путин не терял веру в Европу.

Мальчик попросил передать письмо через российского посла. После этого Маттиасу уже подарили фото президента России с личным автографом, а также книги о России и Москве.

«Мы не видели такого письма»,

— сказал Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал четыре главные проблемы России.

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