Путин пока не ответил на письма мальчика из Австрии

Ребенок попросил президента не терять веру в Европу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не читал письмо десятилетнего мальчика из Австрии. Об этом пишет РИА Новости.
Австриец Маттиас Брандштеттер написал, что интересуется Россией и даже старается выучить русский язык. Он выразил уверенность, что многие европейцы хорошо относятся к России и хотели бы сотрудничать. Маттиас добавил, что хочет, чтобы Путин не терял веру в Европу.
Мальчик попросил передать письмо через российского посла. После этого Маттиасу уже подарили фото президента России с личным автографом, а также книги о России и Москве.
«Мы не видели такого письма»,
— сказал Песков.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал четыре главные проблемы России.