Путин пока не ответил на письма мальчика из Австрии

Ребенок попросил президента не терять веру в Европу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не читал письмо десятилетнего мальчика из Австрии. Об этом пишет РИА Новости.

Австриец Маттиас Брандштеттер написал, что интересуется Россией и даже старается выучить русский язык. Он выразил уверенность, что многие европейцы хорошо относятся к России и хотели бы сотрудничать. Маттиас добавил, что хочет, чтобы Путин не терял веру в Европу.

Мальчик попросил передать письмо через российского посла. После этого Маттиасу уже подарили фото президента России с личным автографом, а также книги о России и Москве.

«Мы не видели такого письма»,

— сказал Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал четыре главные проблемы России.