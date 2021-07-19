Путин назвал четыре главные проблемы России

Он отметил, что нерешенных проблем довольно много и надо ими заниматься.

Президент России Владимир Путин перечислил четыре главные проблемы России. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 19 июля.

Политик, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проблемам, признал, что страна не только добивается немалых успехов, но и имеет значительное число нерешенных задач.

«Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий»,

— сказал Путин.

Именно на это чаще всего жаловались россияне в рамках прямой линии, которая состоялась в июне 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяну Голикову назначили куратором по Северо-Западу.