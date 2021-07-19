Татьяну Голикову назначили куратором по Северо-Западу

Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство по российским федеральным округам. За Северо-Запад теперь будет отвечать Татьяна Голикова.

Глава правительства пояснил, что каждый из кураторов будет отвечать на своей территории за ее социальное развитие, эффективность траты бюджетных средств, соблюдение бюджетной дисциплины, а также за то, насколько эти траты отвечают запросы граждан. Также вице-премьеры возьмут под контроль решение задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Поручение закрепить за вице-премьерами кураторство дал президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Тогда он привел в пример подобную практику на Дальнем Востоке и в Арктике, которая, по словам Путина, себя оправдывает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин ответил на вопрос о том, почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий премьер.