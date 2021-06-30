Путин: у каждого региона может появиться свой куратор

Путин ответил на вопрос о том, почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий премьер.

Об этом стало известно в среду, 30 июня, в ходе «Прямой линии». По словам российского лидера, «у нас действительно есть такая практика и по Дальнему Востоку, и по Арктике, и по Южному федеральному округу.

«В целом практика себя оправдывает», — заявил Путин.

Президент также отметил, что в скором времени председатель правительства представит предложения связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий. Он отметил, что это приведет к тому, что решения будут доводиться до территорий с большим эффектом.

В ходе «Прямой линии» Путина также спросили о том, будет ли у каждого региона свой куратор.

«Да», — ответил президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне, обратившиеся на «Прямую линию», начали получать угрозы.