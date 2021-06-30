Россияне, обратившиеся на «Прямую линию», начали получать угрозы

Многие россияне, которые решили обратиться за помощью на «Прямую линию», начали получать угрозы.

Об этом стало известно в ходе «Прямой линии». В такой ситуации оказалась жительница Кемеровская области, которая попыталась решить проблему с ремонтом в детском саду, в который ходит ее внук.

После того, как проблему попыталась решить волонтер, жительнице позвонили с вопросом о том, «не жако ли ей заведующую детского сада и ее внука».

Ранее Владимир Путин сообщил о том, что в России не будут блокировать социальные сети.