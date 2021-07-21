В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях

В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях
До этого по желанию в паспорте ставились отметки о группе крови, а также о номере налогоплательщика. Фото: kremlin.ru

Штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах граждан России теперь будут ставить по желанию. Такой закон подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Обязательными останутся регистрация, снятии с учета и воинская обязанность

Необязательными станут отметки о загранпаспортах. До этого по желанию в паспорте ставились отметки о группе крови, а также о номере налогоплательщика. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подлежащие замене паспорта россиян по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней. Новый документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Так у жителей России появилась возможность менять паспорт не срочно, а в течении трех месяцев. Также продлили срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет.

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