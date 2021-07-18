В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене

Подлежащие замене паспорта россиян по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней. Новый документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Так у жителей России появилась возможность менять паспорт не срочно, а в течении трех месяцев. Также продлили срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Раньше это было 30 дней, сейчас же — 90. Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров.
Закон начнет действие с момента официального опубликования документа.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от ковида. Об этом сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что на фоне повышенного спроса были замечены некоторые задержки доставки вакцин в регионы. При этом отчитаться о работе нужно до 21 июля.