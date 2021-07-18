В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене

Подлежащие замене паспорта россиян по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней. Новый документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так у жителей России появилась возможность менять паспорт не срочно, а в течении трех месяцев. Также продлили срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Раньше это было 30 дней, сейчас же — 90. Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров.