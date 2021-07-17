Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса

Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от ковида. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что на фоне повышенного спроса были замечены некоторые задержки доставки вакцин в регионы.

«Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв», — говорится в сообщении.

При этом отчитаться о работе нужно до 21 июля.

С начала пандемии в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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