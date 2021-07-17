Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от ковида. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что на фоне повышенного спроса были замечены некоторые задержки доставки вакцин в регионы.
«Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв», — говорится в сообщении.
При этом отчитаться о работе нужно до 21 июля.
С начала пандемии в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 пациентов.
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