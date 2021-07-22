Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю

Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю
Федоровский городок в Пушкинском районе. Фото: скриншот Гугл.Карты

Проект находится в активной стадии строительно-монтажных работ.

В Пушкинском районе к октябрю 2021 года благоустроят территорию возле Федоровского городка. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они находятся в активной стадии строительно-монтажных работ. Во время последнего этапа благоустройства хотят озеленить территорию, а также устроить цветник и сделать дренажную систему и наружное освещение.

Власти отметили, что в текущем году благоустроят 42 общественных пространства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вторую часть парка «Остров фортов» в Кронштадте откроют в День ВМФ. Первых посетителей примут после 17 часов вечера.

благоустройство новости СПб Пушкинский район федоровский городок


 

Новости партнеров
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из Вуоксы выловили бездыханное тело
В Ленобласти подростки потерялись в лесу во время катания на велосипедах
На Ленинской закрасили граффити с Ахматовой и Хармсом
Путин поздравил с 75-летием артиста Бориса Эйфмана
Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю
На Народного Ополчения после ДТП легковушка «выплюнула» двигатель
Финские ученые считают, антитела к коронавирусу могут сохраняться до года
На Бармалеева из-за сильного ветра упало дерево