Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю

Проект находится в активной стадии строительно-монтажных работ.

В Пушкинском районе к октябрю 2021 года благоустроят территорию возле Федоровского городка. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они находятся в активной стадии строительно-монтажных работ. Во время последнего этапа благоустройства хотят озеленить территорию, а также устроить цветник и сделать дренажную систему и наружное освещение.

Власти отметили, что в текущем году благоустроят 42 общественных пространства.

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