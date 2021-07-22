Вторую часть парка «Остров фортов» в Кронштадте откроют в День ВМФ

Вторую часть парка &#171;Остров фортов&#187; в Кронштадте откроют в День ВМФ
Парк "Остров фортов" в Кронштадте. Фото: пресс-служба Смольного

В День ВМФ, 25 июля, в Кронштадте откроют вторую часть музейно-исторического парка «Остров фортов». Первых посетителей примут после 17 часов вечера.

Во второй части «Острова фортов» появится большая детская площадка площадью 850 квадратных метров. Там будет песочница, игровые элементы и сцена для юных зрителей. Помимо этого, для посетителей станут доступны пляж, зоны тихого отдыха с качелями, рампы для скейтбордистов, детское кафе с обзорной площадкой. Парк украсят архитектурными элементами в морской тематике, рассказали в «Острове фортов».

Кроме того, в воскресенье в Кронштадте совместно с Фондом друзей балтийской нерпы откроют скульптуру серого тюленя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте прогремит салют в честь 325-летия Российского флота.

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