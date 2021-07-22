В Кронштадте прогремит салют в честь 325-летия Российского флота

Салют начнется по сигналу орудия из Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb

Салют начнется по сигналу орудия из Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb

В День ВМФ в Кронштадте запустят салют в ознаменование 325-летия Российского флота и в честь Главного военно-морского парада. О деталях рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ВМФ, салют в честь юбилея Российского флота и пятого военно-морского парада прогремит в воскресенье, 25 июля, в 22:00. Залпы дадут из города-крепости Кронштадт.

Салют начнется по сигналу орудия из Петропавловской крепости. Выстрел в Петербурге произведут воспитанники Нахимовского училища во главе с начальником учебного заведения, вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали о подготовке Петербурга к военно-морскому параду.