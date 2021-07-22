В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к военно-морскому параду

В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к военно-морскому параду
Репетиция дня ВМФ. Фото: Валентин Егоршин/ Gazeta.SPb

В Петербурге в четверг состоялась репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ, который будут отмечать 25 июля.

Перед праздником городские коммунальщики привели в порядок все улицы, площади и набережные, задействованные в параде. Уборку провели и в акватории Невы.

Дорожники вымыли проезжие части, подмели улицы, вывезли мусор. На уборку города направили 500 единиц техники и 900 работников ручного труда.

Накануне Дня ВМФ дорожное покрытие еще раз помоют с шампунем, сообщили в Смольном.

Специалисты «Экостроя» выкосили водную растительность, очистили от мусора акваторию Большой Невы между Дворцовым и Благовещенским мостами, а также акватории каналов в Кронштадте.

Также перед праздником в городе высадили более 240 тысяч однолетних цветочных растений, выполнено озеленение вазонов, контейнеров на пешеходных ограждениях и кашпо на световых опорах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что репетиция военно-морского парада прошла без больших пробок в Петербурге.

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