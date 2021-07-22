Репетиция военно-морского парада прошла без больших пробок в Петербурге

Из-за репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ петербургские улицы и мосты перекрыли с самого утра 22 июля. Но больших пробок в центре так и не собралось — загруженность составила всего 4 балла.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», водители стояли в небольших пробках на Суворовском проспекте, Садовой улице и набережной Обводного канала. Красным выделен участок в 4,4 километра на Свердловской набережной.

А вот Синопская набережная во время перекрытий была бордового цвета. Заторы также образовались на Большеохтинском и Среднеохтинском проспектах, на Тульской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что репетиция Главного военно-морского парада закрыла центр Петербурга. Чтобы горожане сумели перебраться на один или другой берег Невы, движение по Западному скоростному диаметру в это время будет бесплатным.