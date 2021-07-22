Репетиция военно-морского парада прошла без больших пробок в Петербурге

Репетиция военно-морского парада прошла без больших пробок в Петербурге
Репетиция парада прошла 22 июля с 09:00 до 14:00. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Из-за репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ петербургские улицы и мосты перекрыли с самого утра 22 июля. Но больших пробок в центре так и не собралось — загруженность составила всего 4 балла.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», водители стояли в небольших пробках на Суворовском проспекте, Садовой улице и набережной Обводного канала. Красным выделен участок в 4,4 километра на Свердловской набережной.

А вот Синопская набережная во время перекрытий была бордового цвета. Заторы также образовались на Большеохтинском и Среднеохтинском проспектах, на Тульской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что репетиция Главного военно-морского парада закрыла центр Петербурга. Чтобы горожане сумели перебраться на один или другой берег Невы, движение по Западному скоростному диаметру в это время будет бесплатным.

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