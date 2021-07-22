Репетиция Главного военно-морского парада закрыла центр Петербурга

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада перекрыла движение транспорта в центре Северной столицы.

В связи с этим, 22 июля с 09:00 до 14:00 прекращается движение по четырем мостам: Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому и Литейному. Кроме этого, автолюбители могут забыть об Университетской, Английской, Адмиралтейской, Дворцовой, Кутузова и Воскресенской набережных. Движение ограничат по Биржевой площади, Адмиралтейскому, Невском проспектам до Казанского собора и по Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта.

Власти города на Неве рекомендуют гражданам пользоваться альтернативными маршрутами.

Так, для людей с Васильевского острова есть выход. Чтобы горожане сумели перебратьсяна один или другой берег Невы, движение по Западному скоростному диаметру в это время будет бесплатным.

Общественный транспорт будет двигаться по иным маршрутам. Кроме этого, по дамбе смогут проехать лишь те, кто имеет специальный пропуск, а также машины экстренных служб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД до конца августа перекроют две полосы.