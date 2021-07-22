На КАД до конца августа перекроют две полосы

На КАД ограничат движение по двум полосам до августа. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На КАД ограничат движение по двум полосам до августа. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Ограничения движения продлятся до конца августа текущего года. Так, с 29 июля по 11 августа перекроют для движения первую, вторую полосы и переходно-скоростную полосу съезда с внешнего кольца КАД на Витебский проспект.

Кроме того, с 12 по 26 августа ограничения коснутся третьей и четвертой полос. Пока данные участки будут перекрыты, то по свободным полосам введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

Ограничения связаны с производственными работами по замене двух деформационных швов на путепроводе через Московское шоссе и мосту через железную дорогу.

Сообщается, что при проведении работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализация.

Отмечается, что работы будут вестись в три смены, круглосуточно.

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