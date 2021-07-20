Военно-морской парад ограничит движение по дамбе

Военно-морской парад ограничит движение по дамбе
На дамбе введут ограничения движения. Фото: Дирекция КЗС

Проезд по участку КАД будет закрыт с 7 утра до пяти часов вечера.

Главный Военно-морской парад станет причиной перекрытия движения по участку КАД на дамбе от Порта Бронка до Приморского шоссе. Ограничения будут действительны с семи утра до пяти часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Дорогой при этом смогут пользоваться жители Кронштадта с пропусками, а также аккредитованный транспорт, городской пассажирский транспорт и транспорт экстренных служб. Также в сообщении сказано, что общественный транспорт будет работать без изменений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе Главный Военно-морской парад перекроет движение. Так, с 00:00 17 июля вплоть до 21:00 невозможно будет проехать по Адмиралтейскому проезду.

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