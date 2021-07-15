В Адмиралтейском райне Главный Военно-морской парад перекроет движение

В Адмиралтейском райне Главный Военно-морской парад перекроет движение
Главный военно-морской парад перекроет движение в Адмиралтейском районе. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге трансляция Главного Военно-морского парада перекроет движение в Адмиралтейском районе.

Как сообщает комитет по транспорту Северной столицы, в связи с проведением телевизионной трансляции Главного Военно-морского парада закрывается движение на Адмиралтейском проезде и Адмиралтейской набережной.

Так, с 00:00 17 июля вплоть до 21:00 невозможно будет проехать по Адмиралтейскому проезду.

Кроме того, с 00:00 17 июля и до 06:00 будет перекрыто движение на Адмиралтейской набережной.

Автомобилистов призывают быть внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об ограничениях у Гренадерского моста. В связи с ремонтными работами два месяца будет ограничено движение.

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