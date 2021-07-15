Петербуржцев предупредили об ограничениях у Гренадерского моста

Автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения: ремонтные работы пройдут в тоннеле Гренадерского моста. Ограничения продлятся два месяца.

Движение на участке будет ограничено для водителей с 15 июля по 13 сентября. Рабочие будут ремонтировать облицовку стен.

Как сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на участке будут поэтапно ограничивать движение по полосе безопасности.

Также в ближайший месяц водителям запретят ездить по полосе безопасности в сторону Выборгской набережной, а с 15 августа по 13 сентября — по полосе безопасности будет в направлении Пироговской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Жукова вводят дорожные ограничения из-за ремонта. Работы планируют завершить в начале октября 2021 года.