На Маршала Жукова вводят дорожные ограничения из-за ремонта

На Маршала Жукова вводят дорожные ограничения из-за ремонта
Дорогу будут ремонтировать до октября 2021 года. Фото: скриншот Гугл.Карты

Работы планируют завершить в начале октября 2021 года.

На проспекте Маршала Жукова уже завтра, 13 июля, начнется ремонт, в связи с чем будут введены дорожные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что работы пройдут на участке от проспекта Ветеранов до Кронштадтской улицы, включая перекресток с проспектом Стачек и Петергофским шоссе и боковые проезды. Их планируют завершить в начале октября 2021 года. Ожидается, что подрядчик заменит покрытие проезжей части и тротуаров, а также приведет в порядок бортовые камни и займется благоустройством территории.

Чтобы все это стало возможным, для автомобилистов будут недоступны сразу несколько участков дороги.

Фото: скриншот

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Арсенальная улица будет отремонтирована за 123 млн рублей.

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На Маршала Жукова вводят дорожные ограничения из-за ремонта
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