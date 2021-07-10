Арсенальная улица будет отремонтирована за 123 мон рублей

В Петербурге стартуют ремонтные работы Арсенальной улицы, за ее реставрацию придется заплатить 123 млн рублей.

Уже 11 июля начнется ремонт дорожного покрытия, длина которого 1,36 километра. Работники заменят дорогу, иначе установят поребрики и восстановят элементы Петербургского благоустройства.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы пишет, что в результате работ движение автомобилей будет остановлено 24 июля. Это будет на участке от Арсенальной набережной до улицы Комсомола. А еще от Кондратьевского проспекта до дома 66 корпуса 3.

При этом 25 июля транспорт не сможет двигаться от Арсенальной набережной до дома 66 по Арсенальной улице. Сюда же войдут и перекрестки с Кондратьевским проспектом и улицей Комсомола.

Помимо прочего, авто будет недоступен с 26 по 28 июля участок от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы.

Еще с 29 по 31 июля закроют для машин участок от Чугунной до Минеральной улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы ограничат движение на Коннолахтинской дороге до конца июля.