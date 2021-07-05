Дорожные работы ограничат движение на Коннолахтинской дороге до конца июля

Дорожные работы ограничат движение на Коннолахтинской дороге до конца июля
Дорожные работы будут длиться около месяца. Фото: Pixabay

Завтра на Коннолахтинской дороге стартуют ремонтные работы. На участке запланировано поэтапное ограничение движения.

Работы начнутся во вторник, 6 июля, от улицы 3-я Конная Лахта до Левашовского шоссе. Протяженность ремонтируемого объекта составит 4,98 км.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, окончание работ запланировано на конец текущего месяца.

В рамках ремонта будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Схема объезда размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы закроют движение по улице Графова до конца июля.

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