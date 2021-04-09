Дорожные работы закроют движение по улице Графова до конца июля

Дорожные работы закроют движение по улице Графова до конца июля
Движение будет закрыто. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Приморском районе на несколько месяцев перекроют улицу Графова, а в Адмиралтейском закроют движение в Подъездном переулке.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, с 14 апреля на улице Графова начнут устанавливать пешеходную галерею. Движение будет закрыто по участку от Черной речки до Лисичанской улицы. Проезд откроют только 30 июля.

Также с 11 апреля закрывается движение транспорта по Подъездному переулку. Водителям запретят проезд по участку от улицы Марата до Загородного проспекта. Там до 20 апреля будут прокладывать теплосеть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупредили о планируемых ограничениях и закрытиях дорожного движения с 8 апреля. Движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая, а по Афонской улице — на три дня.

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Дорожные работы закроют движение по улице Графова до конца июля
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