Движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая, а по Афонской улице — на три дня

Подробнее с условиями проведения работ можно ознакомиться на странице ГАТИ. Фото: Baltphoto

Подробнее с условиями проведения работ можно ознакомиться на странице ГАТИ. Фото: Baltphoto

Жителей Петербурга предупредили о планируемых ограничениях и закрытиях дорожного движения с 8 апреля.

Так, до 11 апреля закрывается движение транспорта по Афонской улице от улицы Аккуратова до Поклонногорской улицы. На участке поведут работы по прокладке теплосети.

«Маршрут Объезда: ул. Аккуратова – 3-я линия 1-й половины – Солунская ул. – Парашютная ул. – Репищева ул. – Вербная ул. – Фермское ш. – Поклонногорская ул.», — говорится в сообщении пресс-службы ГАТИ.

Кроме того, до 27 мая ограничивается движение транспорта по Ропшинскому шоссе в Петергофе от Санкт-Петербургского шоссе до улицы Новые Заводы. В период с 18 по 27 апреля движение по указанному участку ограничат с 22:00 до 7 утра. На участке обновят дорожное покрытие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на участке внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения.