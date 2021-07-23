В Ленобласти задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

Мужчину задержали в Сосновом бору. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Мужчину задержали в Сосновом бору. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области в Сосновый Бору правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в культивировании наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 июля в Сосновом Бору проводились оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были задержаны двое мужчин 39-ти и 42-х лет.

Когда граждан осматривали, то нашли у них наркотическое средство, масса которого более 180 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закончилось расследование дела о нарколаборатории в поселке «Новый Белоостров». В деле обвиняли пятерых участников организованной преступной группы в производстве наркотиков.