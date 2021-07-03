Закончилось расследование дела о нарколаборатории в поселке «Новый Белоостров»

В Петербурге в Курортном районе завершилось расследование уголовного дела о создании подпольной нарколаборатории.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

ГСУ ГУ МВД России закончило расследовать дело, в котором обвиняли пятерых участников организованной преступной группы в производстве наркотиков.

Ранее сообщалось, 17 июля прошлого года полиция задержала трех граждан в поселке «Новый Белоостров». В дачном доме взяли двух мужчин, 46 и 47 лет и 42-летнюю уроженку Архангельской области. Все они трудились в подпольной нарколаборатории.

Позднее в Пулково задержали еще двух людей 38-и и 51-го года. Они оказались организаторами бизнеса.

Следствие полагает, что с декабря 2019 года по 17 июля 2020 года злоумышленники взяли в аренду дачный дом в «Новом Белоострове». Там они начали производство наркотика. Его сбывали в Петербурге и Ленинградской области.

Кроме стационарной нарколаборатории часть веществ производили в так называемой лаборатории «на колесах». В ГАЗели было все необходимое для этого.

После обыска изъяли смесь на восемь килограмм, химическую посуду, оборудование и реактивы, из которых можно было произвести порядка 4,5 килограмм наркотика.

Фигурантов решили заключить под стражу. В данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру Петербурга, чтобы утвердить обвинительное заключение. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге «Мерседес» 22-летнего парня хранил много тайн. В двери, багажнике были припрятаны наркотики.