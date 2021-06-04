В Петербурге «Мерседес» 22-летнего парня хранил много тайн: в двери, багажнике были припрятаны наркотики

В машине обнаружили свертки с наркотиками.Фото: Pixabay

В машине обнаружили свертки с наркотиками.Фото: Pixabay

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 2 июня после обеда у дома 6/2 на улице Белградской был остановлен «Мерседес Бенц С-180».

Наряд патрульно-постовой службы остановил 22-летнего молодого человека. При этом, с ним в машине был 35-летний уроженец Архангельской области.

Когда автомобиль начали осматривать, то в левой водительской двери и в багажнике нашли 14 пакетов. В них находились камнеобразные вещества и три конверта из бумаги с порошком.

Экспертиза установила, что изъятое — это смесь, содержащая наркотическое средство.

Следственное Управление УМВД России по Фрунзенскому району возбудило уголовное дело статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Пассажира же из Архангельской области также задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области поймали наркомана-предпринимателя.