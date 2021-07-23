В Петербурге задержали организатора поездки детей с инвалидностью

Речь идет ни много, ни мало о 32 млн рублях. Фото: unsplash

Речь идет ни много, ни мало о 32 млн рублях. Фото: unsplash

В Северной столице задержали главу ООО «Экспертная компания» Ирину Мухину, которая хотела организовать поездку детей с инвалидностью в непригодный для проживания пансионат «Россия». Возбудили дело о мошенничестве.

Как считает следствие, Мухина хотела присвоить деньги из бюджета, но не смогла довести свой план до конца. Речь идет ни много, ни мало о 32 млн рублях. Об этом сообщает СК РФ по Петербургу.

Решают вопрос об избрании меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России упростили порядок получения инвалидности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила получения инвалидности. На сегодняшний день россияне, желающие получить инвалидность, должны пройти медико-социальную экспертизу, направление на которую выдают в поликлинике, основываясь на результатах медицинских обследований.