В России упростили порядок получения инвалидности

В России упростили порядок получения инвалидности
Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который ввели из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила получения инвалидности.

На сегодняшний день россияне, желающие получить инвалидность, должны пройти медико-социальную экспертизу, направление на которую выдают в поликлинике, основываясь на результатах медицинских обследований. Ранее, если в документах указан неполный перечень исследований, приходилось повторно обращаться в медучреждение за уточнением данных.

Новые правила подразумевают, что специалисты бюро экспертизы должны самостоятельно запрашивать недостающие сведения в поликлиниках. Этот процесс будет занимать до трех дней, а ответ из поликлиники должен прийти в течение двух недель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат ЗакСобрания Петербурга Оксана Дмитриева призывает к реформированию российской пенсионной системы.

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