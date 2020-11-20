Оксана Дмитриева: говорить о банкротстве пенсионной системы неправильно, но менять ее надо

Говорить о банкротстве пенсионной системы нельзя, однако она требует изменений. Такое мнение Gazeta.SPb высказала депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева.

По ее словам, термин «банкротство» нельзя применить к пенсионной системе, поскольку недостаток средств Пенсионного фонда покрывается федеральным бюджетом.

«Другое дело, что есть вещи, которые нужно давно поменять. Накопительная часть пенсии была заморожена до 2023-го года. Возникает вопрос, а где сейчас два триллиона рублей, которые с 2002 по 2014-й год успели отчислить граждане, родившиеся после 1967-го года. Нужно навсегда отказаться от такой системы», — заметила Дмитриева.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о крахе пенсионной системы.

«Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», — говорится в заявлении парламентария.

По его словам, необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета и направлять туда пенсионные выплаты из доходов граждан. Он отметил, что такое решение позволит снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также сократит нецелевые расходы, в том числе и на содержание офисов ПФР.