Госдума заявила о банкротстве пенсионной системы: как она поменялась за 20 лет

России нужно вернуться к системе, при которой пенсии выплачивались из бюджета. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Gazeta.SPb вспоминает, как менялась пенсионная система последние 20 лет.

Заявление Миронова было опубликовано на сайте эсеров. Он заявил, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум. При этом дело с накопительными пенсиями, по его словам, обстоит «еще хуже».

Парламентарий также констатировал: действующая пенсионная система – банкрот. По его мнению, в стране требуется провести «масштабную ревизию». Глава партии считает, что необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета и туда же направлять выплаты из доходов горожан.

Отметим, что до начала 2000-х годов большинство граждан получали пенсию, распределяемую государствам. Средства на ее выплаты шли из госбюджета и налоговых поступлений в ПФР.

В 2002-м году стартовала большая пенсионная реформа. Ее суть состояла в том, чтобы постепенно перейти к распределительно-накопительной системе. Пенсию предлагали разделить на три части: базовую, которая гарантировалась государством, страховую, которая шла из зарплаты и накопительную (реальные деньги на личном счету, которые можно инвестировать).

С этого же года появилась возможность перенести накопительную часть пенсии в НПФ или частную управляющую компанию.

С 2005 года дефицит бюджета ПФР привел к тому, что накопительную часть пенсий граждан, родившихся до 1967 года, отменили. Средства направили на финансирование страховой части. Еще через три года размер накопительной части пенсии повысили с 4% до 6%.

В 2010-м году базовую часть ликвидировали, а пенсия стала состоять только их страховой и накопительных частей.

Уже в 2013-м году была объявлена очередная пенсионная реформа. Кроме страховой и накопительной части пенсии появилась возможность вступления в корпоративную систему пенсионного страхования. Накопительная пенсия при этом стала добровольной – граждане могли выбрать управляющую компанию или НПФ для ее формирования. В противном случае поступающие средства должны были перечисляться в страховую часть. Считать пенсию начали, исходя из рабочего стажа, возраста выхода на пенсию и уровня зарплаты.

С 2015-го года перечисление средств в накопительную часть было заморожено.

По федеральному закону, принятому в 2018-м году в России начал постепенно повышаться общеустановленный пенсионный возраст. Повышение будет происходить поэтапно. В результате он будет установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.