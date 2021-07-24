В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых

Обязательную прививку для некоторых категорий граждан ввели в Красноярском крае.

Речь идет о учителях и воспитателях, врачах, соцзащитниках, государственных служащих, работниках МФЦ, водителях, почтальонах, поварах и официантах, продавцах, тренерах. Также это касается студентов, энергетиков, работников ЖКХ, кинотеатров, услуг красоты, вахтовиков. Об этом сообщает Telegram-канале Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Заболеваемости COVID-19 у детей повышенной какой-то нет, отметил он. Никаких обязательных требований по прививке детей не планируем, обратил внимание Мурашко.