В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых
Об этом сообщает Telegram-канале Роспотребнадзора. Фото: unsplash.com

Обязательную прививку для некоторых категорий граждан ввели в Красноярском крае.

Речь идет о учителях и воспитателях, врачах, соцзащитниках, государственных служащих, работниках МФЦ, водителях, почтальонах, поварах и официантах, продавцах, тренерах. Также это касается студентов, энергетиков, работников ЖКХ, кинотеатров, услуг красоты, вахтовиков. Об этом сообщает Telegram-канале Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Заболеваемости COVID-19 у детей повышенной какой-то нет, отметил он. Никаких обязательных требований по прививке детей не планируем, обратил внимание Мурашко.

врачи коронавирус краснодарский край отдельные граждане продавцы учителя


 

Новости партнеров
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых
Вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания
В России предупредили о высоких ценах на курортах Египта
Врач объяснил, когда ошибается градусник
США обвинили власти Китая в безответственном и опасном поступке
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали
Червиченко поддержал назначение Карпина главным тренером
Результаты исследования «Спутника V» опубликуют осенью