Мурашко ответил на вопрос об обязательной вакцинации детей

Мурашко ответил на вопрос об обязательной вакцинации детей
Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Заболеваемости COVID-19 у детей повышенной какой-то нет, отметил он. Никаких обязательных требований по прививке детей не планируем, обратил внимание Мурашко, сообщает РИА «Новости».

Детей и подростков в России уже можно прививать. Вакцину испытывают на петербургских школьниках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работодатели могут предоставить работникам выходной для прививки от COVID-19. Работодателям Минтруд советует организовать разъяснительную работу среди сотрудников. Например, предоставлять выходной день для прохождения прививки (как пожелает работодатель). Работодатель может отстранить работника от обязанностей, если тот отказывается делать прививку при отсутствии медотвода.
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