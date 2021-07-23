Мурашко ответил на вопрос об обязательной вакцинации детей

Обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Заболеваемости COVID-19 у детей повышенной какой-то нет, отметил он. Никаких обязательных требований по прививке детей не планируем, обратил внимание Мурашко, сообщает РИА «Новости».

Детей и подростков в России уже можно прививать. Вакцину испытывают на петербургских школьниках.