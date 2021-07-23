Минтруд дал рекомендации работодателям по вакцинации от COVID-19

Минтруд дал рекомендации работодателям по вакцинации от COVID-19
Работодателям Минтруд советует организовать разъяснительную работу среди сотрудников. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Работодатели могут предоставить работникам выходной для прививки от COVID-19.

Работодателям Минтруд советует организовать разъяснительную работу среди сотрудников. Например, предоставлять выходной день для прохождения прививки (как пожелает работодатель). Об этом сообщают «Известия».

В министерстве отметили, что работодатель может отстранить работника от обязанностей, если тот отказывается делать прививку при отсутствии медотвода. Там также обратили внимание на то, что для стабилизации ситуации по COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% работников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения. Пандемия COVID-19 не завершится в скором времени, индийский штамм стал доминирующим в ЕС и в ближайшие месяцы будет самым распространенным в мире.

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