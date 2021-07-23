В ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения

Пандемия COVID-19 не завершится в скором времени, индийский штамм стал доминирующим в ЕС и в ближайшие месяцы будет самым распространенным в мире.

Мир далек от окончания пандемии и во многих странах Европы наблюдается значительный рост случаев, связанных с распространением индийского штамма, говорит директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что, несмотря на все усилия по прививки населения, миллионы европейцев остаются не вакцинированными и поэтому рискуют попасть в больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бездомных Петербурга вакцинируют от коронавируса. В Петербурге горожане без определенного места жительства смогут привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинацию проведут в специальном благотворительном автобусе. Первый выезд благотворительного автобуса состоится в понедельник, 26 июля